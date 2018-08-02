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03.08.2018 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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