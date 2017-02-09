«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...

Заголовки выпуска.

Незаконченный роман. Демиург псковской политики Роман Романов перешел на другую работу.

Амнистировали. Муниципальные выборы в сентябре уже сегодня обещают много интересного.

«Наше всё и все-все-все». Впервые за долгие годы Пушкинский театральный фестиваль в Пскове стал событием не только культурной, но и общественной жизни.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»