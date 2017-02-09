14:00 «Собственной персоной»: экс-заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Роман Романов
09.02.2017 18:00 «Дневной дозор»: Продуктовые карточки - помощь бедным или кормушка для коррупционеров?
09.02.2017 14:00 «Двойная трепанация»: О Пушкинском театральном фестивале, новой церкви и кадровых перестановках
«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
10.02.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Заголовки выпуска.
Незаконченный роман. Демиург псковской политики Роман Романов перешел на другую работу.
Амнистировали. Муниципальные выборы в сентябре уже сегодня обещают много интересного.
«Наше всё и все-все-все». Впервые за долгие годы Пушкинский театральный фестиваль в Пскове стал событием не только культурной, но и общественной жизни.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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