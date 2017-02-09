www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 февраля Телефон 30 января 23 января 26 января 7 февраля 19 января 24 января 2 февраля 31 января 9 февраля 27 января 6 февраля 20 января 3 февраля 8 февраля

«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...

10.02.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Заголовки выпуска.

Незаконченный роман. Демиург псковской политики Роман Романов перешел на другую работу.

Амнистировали. Муниципальные выборы в сентябре уже сегодня обещают много интересного.

«Наше всё и все-все-все». Впервые за долгие годы Пушкинский театральный фестиваль в Пскове стал событием не только культурной, но и общественной жизни.



Аудиозапись:

слушать

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты