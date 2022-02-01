«Двое на одного»: Денис Иванов об амбициях и смысле депутатской «корочки»
02.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов.
Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорили с ним о его депутатской деятельности, амбициях и политических планах. Кроме того, гость студии поделился опытом — не мешает ли деятельность в гордуме его бизнесу и зачем вообще ему нужна депутатская «корочка».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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