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«Двое на одного»: Денис Иванов об амбициях и смысле депутатской «корочки»

02.02.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорили с ним о его депутатской деятельности, амбициях и политических планах. Кроме того, гость студии поделился опытом — не мешает ли деятельность в гордуме его бизнесу и зачем вообще ему нужна депутатская «корочка».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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