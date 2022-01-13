«Двое на одного»: Дмитрий Месхиев о скандале вокруг спектакля «Сережа очень тупой»

Гость студии - художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Он прокомментировал скандал вокруг своего спектакля «Сережа очень тупой», подвел творческие итоги 2021 года и рассказал о планах на 2022 год.

Ведущие программы - Максим Костиков и Артем Татаренко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»