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«Двое на одного»: Дмитрий Месхиев о скандале вокруг спектакля «Сережа очень тупой»

14.01.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Он прокомментировал скандал вокруг своего спектакля «Сережа очень тупой», подвел творческие итоги 2021 года и рассказал о планах на 2022 год.

Ведущие программы - Максим Костиков и Артем Татаренко.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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