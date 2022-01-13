12.01.2022 14:00 «Собственной персоной»: Станислав Стармолотов о ремонте дорог и транспортной доступности псковского региона
«Двое на одного»: Дмитрий Месхиев о скандале вокруг спектакля «Сережа очень тупой»
14.01.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.
Он прокомментировал скандал вокруг своего спектакля «Сережа очень тупой», подвел творческие итоги 2021 года и рассказал о планах на 2022 год.
Ведущие программы - Максим Костиков и Артем Татаренко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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