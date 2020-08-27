27.08.2020 12:00 «Навстречу урнам»: Владимир Жилинский о псковском «Голосе» и наблюдении за сентябрьскими выборами
26.08.2020 19:00 «Дневной дозор»: Смогут ли псковские власти снизить уровень бедности в Псковской области?
«Двое на одного»: Как Псковский музей пережил коронавирусную эпоху?
28.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.
Как музей пережил коронавирусную эпоху, насколько он пострадал от ограничительных мер? Каковы дальнейшие планы музея? Каким в принципе должен быть современный музей? Зачем Пскову мост в районе «нижних решеток» Кремля? Как отреставрированные исторические памятники нужно использовать в повседневной жизни? И почему экскурсовод «без бумажки» - не экскурсовод? Об этом и многом другом - в 13.05.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати