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«Двое на одного»: Как Псковский музей пережил коронавирусную эпоху?

28.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

Как музей пережил коронавирусную эпоху, насколько он пострадал от ограничительных мер? Каковы дальнейшие планы музея? Каким в принципе должен быть современный музей? Зачем Пскову мост в районе «нижних решеток» Кремля? Как отреставрированные исторические памятники нужно использовать в повседневной жизни? И почему экскурсовод «без бумажки» - не экскурсовод? Об этом и многом другом - в 13.05.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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