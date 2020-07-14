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«Двое на одного»: О проблемах и планах псковского «Яблока» расскажет Лев Шлосберг

15.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Ведущие эфира - Александр Савенко и Константин Калиниченко - обсудят с ним общественно-политическую ситуацию в стране и Псковской области, проблемы и планы регионального отделения «Яблока», действия демократической оппозиции в современных условиях и другие актуальные темы.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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