«Двое на одного»: О проблемах и планах псковского «Яблока» расскажет Лев Шлосберг

Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Ведущие эфира - Александр Савенко и Константин Калиниченко - обсудят с ним общественно-политическую ситуацию в стране и Псковской области, проблемы и планы регионального отделения «Яблока», действия демократической оппозиции в современных условиях и другие актуальные темы.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»