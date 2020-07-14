13.07.2020 19:00 «Дневной дозор»: Как идет реализация программ приграничного сотрудничества в Пскове?
«Двое на одного»: О проблемах и планах псковского «Яблока» расскажет Лев Шлосберг
15.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.
Ведущие эфира - Александр Савенко и Константин Калиниченко - обсудят с ним общественно-политическую ситуацию в стране и Псковской области, проблемы и планы регионального отделения «Яблока», действия демократической оппозиции в современных условиях и другие актуальные темы.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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