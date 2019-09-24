«Двое на одного»: замглавы администрации Пскова Александр Коновалов

Гость студии - заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

В эфире ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудят с гостем проблемы сферы городского образования на старте нового учебного года, а также поговорят о судьбе стадиона «Машиностроитель».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»