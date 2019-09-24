23.09.2019 14:00 «Постскриптум»: О вступлении в должность избранных глав районов и ремонте городских дорог
«Двое на одного»: замглавы администрации Пскова Александр Коновалов
25.09.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.
В эфире ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудят с гостем проблемы сферы городского образования на старте нового учебного года, а также поговорят о судьбе стадиона «Машиностроитель».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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