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«Двое на одного»: замглавы администрации Пскова Александр Коновалов

25.09.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

В эфире ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудят с гостем проблемы сферы городского образования на старте нового учебного года, а также поговорят о судьбе стадиона «Машиностроитель».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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