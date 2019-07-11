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«Двое на одного»: главу спорткомитета Псковской области Ивана Штылина

12.07.2019 14:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Ведущие Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с гостем программы вопросы развития в регионе физической культуры, перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов, планы представителей наиболее популярных и массовых видов спорта. Кроме того, речь в программе пойдет о решении Ивана Штылина принять участие в качестве кандидата в выборах главы Пустошкинского района.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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