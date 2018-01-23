«Двое на одного» с Петром Алексеенко

Очередной выпуск программы «Двое на одного». Гость студии - первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

Он рассказывает о своей деятельности на посту персека, о ситуации в псковском обкоме КПРФ, о планах псковских коммунистов на текущий год и отвечает на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»