18:00 «Дневной дозор»: Удастся ли Пскову реализовать программу по формированию комфортной городской среды?
23.01.2018 14:00 «Эхономика»: Можно ли найти в Псковской области новую площадку для полигона ТБО, которая устроит всех?
«Двое на одного» с Петром Алексеенко
24.01.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Очередной выпуск программы «Двое на одного». Гость студии - первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.
Он рассказывает о своей деятельности на посту персека, о ситуации в псковском обкоме КПРФ, о планах псковских коммунистов на текущий год и отвечает на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Ведут эфир Константин Калиниченко и Александр Савенко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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