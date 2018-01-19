«Двое на одного» с Олегом Брячаком

Очередной выпуск программы «Двое на одного». Гость студии - руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

В ходе эфира были затронуты вопросы, связанные с губернаторскими выборами-2018, с уголовными делами, фигурантом которых является гость студии, с его взаимоотношениями с новой властью региона. Также Олег Брячак рассказал о планах и задачах псковских «эсеров» на 2018 год и ответил на вопросы радиослушателей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»