«Двое на одного» с Олегом Брячаком
22.01.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Очередной выпуск программы «Двое на одного». Гость студии - руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.
В ходе эфира были затронуты вопросы, связанные с губернаторскими выборами-2018, с уголовными делами, фигурантом которых является гость студии, с его взаимоотношениями с новой властью региона. Также Олег Брячак рассказал о планах и задачах псковских «эсеров» на 2018 год и ответил на вопросы радиослушателей.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати