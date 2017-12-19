«Двое на одного» гендиректора ООО «Еврокерамика» Владимира Панченко
20.12.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость - генеральный директор ООО «Еврокерамика», депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Владимир Панченко.
В ходе беседы будут обсуждаться актуальные вопросы экономической и политической жизни региона, опыт работы Владимира Панченко в областном Собрании депутатов и политические планы на 2018 год.
Ведут эфир Надежда Назаренко и Константин Калиниченко.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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