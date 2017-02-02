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«Двое на одного»: первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко

03.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

Разговор идеи о ситуации в обкоме, о ходе подготовки псковских коммунистов к выборам 2017 года и о грядущем 100-летии Великой Октябрьской социалистической революции, которое будет отмечаться в этом году. Также гость студии отвечает на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Ведут эфир Александр Савенко и Алексей Семенов.



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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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